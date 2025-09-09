Игрок «Динамо» перешел в «Пари НН»

«Пари НН» арендовал до конца сезона-2025/26 у «Динамо» полузащитника Егора Смелова. По условиям соглашения, нижегородцы закрепили за собой право выкупа игрока.

«Смелов – полузащитник, который способен сыграть на нескольких позициях в центре поля. Среди сильных качеств футболиста – техника, умение выходить из-под прессинга, видение поля и ведение комбинационной игры.

Мы приветствуем Егора Смелова в Нижнем Новгороде. Желаем полузащитнику дальнейшего профессионального роста, успехов и как можно больше побед в составе нашей команды!» – говорится в сообщении «Пари НН».