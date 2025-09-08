Глушаков: «Пока «Спартак» меня не вернет, чемпионство выиграть будет сложно»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков хочет вернуться в клуб.
– Артем Дзюба сказал: «Если бы «Спартак» хотел чего-то добиться, пригласили бы меня».
– Меня тоже. И Мостового тренером!
– Чтобы «Спартак» стал чемпионом нужны: Мостовой, Глушаков и Дзюба?
– Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно.
Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым, как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть.
Но это так, все шутки.
- 38-летний Глушаков был чемпионом России в составе «Спартака», провел 57 матчей за сборную РФ.
- Он собирался завершить карьеру в этом году.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»