«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»

«Зенит» заинтересован в покупке левого вингера «Палмейраса» Рикельме Филлипи. Петербуржцы сделали предложение о покупке игрока за 8 миллионов евро плюс еще 4 миллиона возможных бонусов.

Бразильский клуб не согласился продавать футболиста. Он хочет получить за Рикельме гарантированно 12 миллионов евро и еще 3 миллиона возможных бонусов.

Ранее по игроку уже поступало два предложения: «Ноттингем Форест» пытался купить футболиста за 6 миллионов евро, а «Спортинг» предлагал 2 миллиона евро за аренду на сезон.

Рикельме и его агент Диогу Силва считают своим приоритетом остаться в «Палмейрасе». Однако футболист хотел бы получать больше игрового времени в составе первой команды.