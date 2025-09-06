Радимов описал нового главу «Зенита» двумя прилагательными

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал смену председателя правления в клубе.

30 августа Константин Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита».

Радимов и Зырянов вместе играли за клуб.

Сегодня петербургский клуб примет «Сьон» на «Газпром-Арене» в товарищеском матче. Начало игры в 19:00 мск.

– Вас не удивляет сам выбор? Все-таки у Константина Георгиевича не так много управленческого опыта.

– Вы думаете, они просто взяли фамилию Зырянов и решили: «А давай будет Зырянов?» Наверняка он и собеседование проходил, и своими взглядами делился. Просто так человека не могут поставить. Во-первых, в футболе он выиграл все, что можно – и сделал это с «Зенитом». Во-вторых, работал тренером [во второй команде и в молодежке]. Хорошо или плохо – это субъективная оценка. Думаю, что со всех точек зрения он знает процесс изнутри. Ну, и самое главное: это порядочный, честный человек.

Кроме того, он на пять баллов выполнял ту задачу, которое ему ставило руководство на предыдущей должности [советника председателя правления] – следил за арендованными у «Зенита» игроками, взаимодействовал с клубами-арендаторами. У него информация вообще по каждому игроку! Я даже не представлял, что некоторые из этих ребят до сих пор «Зениту» принадлежат.