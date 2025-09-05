Глава «Балтики» определил победителя в конфликте Бубнова и Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о конфликте Андрея Талалаева с Александром Бубновым.
- «Балтика» идет на 5-м месте РПЛ.
- Талалаев несколько дней назад призвал Бубнова отправиться на лечение.
- Александр называл тренера «колхозником».
– Кто вышел победителем?
– Болельщик. Футбол – это эмоции, болельщики – это эмоции. Тренеры и футбольные эксперты – это тоже большие эмоции.
Поэтому здесь встретились два футбольных [человека], два профессионала, которые говорили на футбольные темы, но эти футбольные темы перешли в эмоции. Думаю, что победил зритель, победила медийность, победили Премьер-лига и футбол России.
Источник: «Чемпионат»