Бубнов – тренеру РПЛ: «Ты колхозник и команда у тебя колхозная»

Экс-спартаковец Александр Бубнов отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Талалаев призвал Бубнова отправиться на лечение в профилакторий в Светлогорск.

У них конфликт.

«Балтика» идет в РПЛ на 4-м месте.

«Блин, ты колхозник и тренер колхозной команды.

Мы по «Скайпу» хотели поговорить, он на меня накатил и сказал, что ему только на «вы» надо говорить. Это он мне сказал, представляешь? И он меня постоянно упоминает.

Ну, понимаешь, раз он про этот санаторий знает, значит, он там был, понимаешь, ему там уже давно диагноз поставили. А он хочет, чтобы меня проверили. И не он один. Дзюба и кто только не хотел», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».