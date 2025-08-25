Талалаев призвал отправить Бубнова на лечение

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вновь высказался о бывшем спартаковце Александре Бубнове.

Это произошло после матча 6-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

– Вопрос от коллеги Степана Самойлова: «Многие эксперты ожидали, что сегодня «Сочи» будет играть первым номером, а «Балтика» начнет ловить их на контратаках. По факту получилось, что гости владели преимуществом. Готовили два плана на игру или ситуативно пришлось перестраиваться?»

– Степан все время развивает наших болельщиков. У нас есть еще один такой человек – Александр Бубнов. Мне кажется, он объединил команду и даже болельщиков: сейчас все едино болеют за «Балтику».

Такой рекламы, как он, еще никто нам не делал. Поэтому предлагаю руководителям клуба сделать ему абонемент на футбол. Может быть, визит на какую-нибудь игру «Балтики». В профилакторий в Светлогорске отвезти, спокойненько дать ему возможность подлечиться, чтобы более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы.