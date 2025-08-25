Введите ваш ник на сайте
Талалаев призвал отправить Бубнова на лечение

Сегодня, 08:23
7

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вновь высказался о бывшем спартаковце Александре Бубнове.

Это произошло после матча 6-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

– Вопрос от коллеги Степана Самойлова: «Многие эксперты ожидали, что сегодня «Сочи» будет играть первым номером, а «Балтика» начнет ловить их на контратаках. По факту получилось, что гости владели преимуществом. Готовили два плана на игру или ситуативно пришлось перестраиваться?»

– Степан все время развивает наших болельщиков. У нас есть еще один такой человек – Александр Бубнов. Мне кажется, он объединил команду и даже болельщиков: сейчас все едино болеют за «Балтику».

Такой рекламы, как он, еще никто нам не делал. Поэтому предлагаю руководителям клуба сделать ему абонемент на футбол. Может быть, визит на какую-нибудь игру «Балтики». В профилакторий в Светлогорске отвезти, спокойненько дать ему возможность подлечиться, чтобы более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы.

  • У Бубнова и Талалаева в прошлом сезоне была перепалка в прямом эфире.
  • «Балтика» Талалаева идет на 4-м месте РПЛ.
  • Следующий соперник – «Акрон».

Еще по теме:
Талалаев – о штрафе за неприличный жест: «Локомотив» перечитал Достоевского «Униженные и оскорбленные» 4
Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи» 1
Талалаев перед игрой с «Сочи» не пожал руку арбитру 3
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1756102900
Уже пробовали толку нет и где даже дурка не помогла
Ответить
Интерес
1756103957
Бубнову ничего не поможет.Бывают всплески разума,а потом он снова погружается в пучину бессознательного.Но полезен.
Ответить
SLADE2019
1756104763
Несколько игр сыграл нормальных и голосок появился. Сам ты, Талалаев, в дурку иди. Только не в Светлогорск, а в какую нибудь посолиднее. Те игры, где тебя и твою Балтику пинками гонять по полю будут еще впереди.
Ответить
balam
1756106159
кто, кого и куда призвал?провокаторы желтушные
Ответить
СильныйМозг
1756108836
Бубнов, чисто на инстинктах живет. Ляпнул чего-нибудь, улыбнул и лёг баяньки.
Ответить
СПОРТ 21 века
1756113130
Александр уважаемая личность. Много для футбола советского сделал. Но его время к сожалению прошло. Сейчас время Андрея Талалаева, он в праве говорить, он в праве решать, и он на данный момент правит. Остаётся только этому мужчине похлопать стоя. Его парни из 1-ой лиги разрывают РПЛ! Это надо признать. Лестер Сити, когда выходил из Чемпионшипа, тоже особо состав не менял. Играли теми футболистами, кто был в дивизионе рангом ниже. Первый сезон в АПЛ у них оказался переходный (едва спаслись). А на второй они уже по-злому начали уничтожать АПЛ, и проиграли из грандов только разве что лондонскому Арсеналу. На протяжении всего сезона итальянец Клаудио Раньери твердил прессе: нам бы не вылететь, остаться в середине и уже будет хорошо...
Ответить
Прокс
1756113932
Он оттуда и вещает со своими ТТД!!!
Ответить
