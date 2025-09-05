Глава ВТБ прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»

Андрей Костин, глава «Динамо», высказался о стартовом отрезке Валерия Карпина в клубе.

– У «Динамо» сложный старт сезона, несмотря на серьезный бюджет от ВТБ. Вас это не беспокоит?

– Не знаю. Это тренер должен сказать, руководство команды. Должны, наверное, внедрять новые подходы, которые тренер планировал – перестраивать работу под него. Слушайте, нельзя так (быстро судить о работе Карпина). Сыграли только несколько матчей. Сразу все побежали: «Ох, ах, беда какая». Пускай команда играет, новый тренер проявляет себя. В конце концов, разные периоды бывают у любой команды. Будто какая‑то трагедия случилась. Футбол – это игра, пускай играют.

– Карпин даже допускал свою отставку. Считаете, ему нужен кредит доверия?

– Да, человеку нужно дать время. И дело не в доверии, доверие есть: он известный тренер, в «Динамо» не с улицы пришел. Мы все знаем его качества. Посмотрим, что из этого получится.