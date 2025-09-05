Введите ваш ник на сайте
Чернов признался, что не расстроился уходу из «Спартака»

Сегодня, 09:05
2

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил, возможно ли его возвращение в «Спартак».

«Просто до конца ждал какой-то определенности, пока не получал, в целом со мной никто не говорил. Я уже понимал, что осталось три недели до конца трансферного окна, хотелось помогать кому-то на поле. Когда возник вариант с Самарой, я даже особо не думал, сразу понял, что это то, что нужно.

В «Спартак» как будто еще могу вернуться. Никаких расстройств нет», – сказал Чернов.

  • Чернов сейчас в бесплатной аренде.
  • В 2026 году он станет свободным агентом.
  • «Спартак» и «Крылья» платят футболисту зарплату пополам.

Чернов: «Я должен вернуться в «Спартак» хотя бы на один день» 10
Агент Чернова назвал человека, из-за которого защитник покинул «Спартак» 6
«Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Спартака» 3
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Комментарии (2)
Good_win_ФКСМ
1757055834
В целом, никто в клубе тоже не расстроился, что он ушел. Крыльям однозначно поможет... да и клуб хороший. Наверняка в Крыльях Чернов сможет раскрытья, все лучше, чем полировать лавку без шансов....
алдан2014
1757059795
Мы тоже рады за тебя. Честно,не тянешь
