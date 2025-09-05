Чернов признался, что не расстроился уходу из «Спартака»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил, возможно ли его возвращение в «Спартак».

«Просто до конца ждал какой-то определенности, пока не получал, в целом со мной никто не говорил. Я уже понимал, что осталось три недели до конца трансферного окна, хотелось помогать кому-то на поле. Когда возник вариант с Самарой, я даже особо не думал, сразу понял, что это то, что нужно.

В «Спартак» как будто еще могу вернуться. Никаких расстройств нет», – сказал Чернов.