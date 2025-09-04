Введите ваш ник на сайте
  • Игрок «Динамо» недоволен своей ситуацией в клубе при Карпине

Игрок «Динамо» недоволен своей ситуацией в клубе при Карпине

4 сентября, 13:54
4

Представитель защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева Алан Агузаров высказался о будущем игрока в московском клубе.

– Доволен ли Скопинцев своим игровым временем в «Динамо», и не было ли мыслей уйти летом куда‑то, чтобы играть больше?

– На сегодняшний день Скопинцев провел немало игр, в том числе в стартовом составе, но, к сожалению, да, этого времени становится все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе, так как Дима максималист и его не может устраивать ситуация, при которой он будет мало играть. Но нужно понимать, что Скопинцев – актив для клуба и за маленькие деньги его никто никуда не отпустит.

– Как он отреагировал на приход Зайнутдинова? Переживает ли в связи с этим за свое место или относится к приходу Бактиeра как к здоровой конкуренции?

– Приход Зайнутдинова, как и Рубенса, – это усиление для клуба. Вопрос в том, почему и для чего берутся данные футболисты, которые приходят на позицию Скопинцева? Если потому что Скопинцев не устраивает как футболист тренерский штаб, то это, мягко говоря, удивительно, учитывая то количество игрового времени, которое Дима проводил в прошлых сезонах, и те цели, которые команда при этом ставила перед собой.

  • 28-летний Скопинцев в этом сезоне попал в стартовый состав «Динамо» в 2 матчах РПЛ, еще в 4 вышел на замену, в 1 остался в запасе.
  • Его контракт с бело-голубыми рассчитан до середины 2029 года.
  • С июня главным тренером «Динамо» стал Валерий Карпин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий
Burtaze
1756987403
Выживают рубенсы и бактиеры Митьку, Карпин вредитель, смутное время наступило для динамо
Ответить
