Черданцев отреагировал на слова Карпина о готовности уйти из «Динамо»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях «Динамо» в текущем сезоне.

– Как вы отреагировали на заявление Карпина о готовности покинуть «Динамо»?

– Думаю, это эмоции. Есть профессия тренера, и эта профессия неблагодарная. Особенно это чувствуется, когда ты приходишь в большой клуб, который был в нескольких минутах от чемпионства полтора сезона назад.

Естественно, всe связано с ожиданиями еще лучшего результата. Далеко не все болельщики «Динамо» приняли отставку Лички, потому что при нем команда играла в яркий, атакующий, приятный футбол. Народ ходил на стадион. Чуть‑чуть где‑то Марцелу не хватило, поэтому решение об отставке изначально было неоднозначным.

Давление, под которое должен был попасть новый тренер, напрашивалось само собой. Единственное мерило работы тренерского штаба – место в турнирной таблице.

Понятно, что в РПЛ цыплят считают по весне. За это время может многое измениться, в том числе и к лучшему, но на текущий момент видно, что дело у «Динамо» не идет. Место в нижней восьмерке после семи туров, конечно, негативный результат. Наверняка есть объективные обстоятельства, которые помешали новому тренерскому штабу, но в целом это всe отговорки, которые, я думаю, большинство болельщиков не устраивают.