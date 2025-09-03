Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Зырянов сказал, будет ли «Зенит» скупать российских игроков из-за ужесточения лимита

Зырянов сказал, будет ли «Зенит» скупать российских игроков из-за ужесточения лимита

Вчера, 12:29
13

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сказал, что клуб не станет вести тотальную селекционную работу на рынке российских игроков даже в условиях изменения лимита на легионеров.

«Скупать всех самых сильных российских футболистов, играющих в РПЛ, «Зенит» не будет. Это не панацея для решения стоящих перед командой задач.

Хочу напомнить: перед «золотым» сезоном-2007 в «Зенит» пришли Зырянов из вылетевшего «Торпедо», Роман Широков из только вышедших в высший дивизион «Химок», игравший в аренде в Томске Павел Погребняк. Только у Анатолия Тимощука были уже звездный статус и соответствующая трансферная цена.

Эту команду для Адвоката собрал тогдашний спортивный директор Константин Сарсания, проделавший огромную работу. Царствие ему небесное. Если мы сможем проделать такую же работу и найти в низших лигах и в клубах-аутсайдерах РПЛ игроков, которые смогут блеснуть в «Зените», это будет сродни чуду.

Мы, конечно, будем работать и в этом направлении, но сегодня придерживаемся принципа: неважно, какой паспорт у футболиста, главное, чтобы он отвечал задачам, стоящим перед «Зенитом», – сказал Зырянов.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин
Taps
1756892191
Бред. Пляжных мальчиков пора отправить на родину.
Ответить
Semenycch
1756892896
Все верно! В Зените есть южноамериканцы которые прекрасно играют, отдают все силы в каждом матче, а есть такие, кто отбывает номер. Вторых нужно напрягать или продавать.
Ответить
Fju-2
1756894753
Из низшей лиги в прошлом году взяли Латышонка - в целом хороший трансфер. А вот из команды-аутсайдера подписали Соболева - который если сможет блеснуть в «Зените», это будет сродни чуду.
Ответить
VVM1964
1756896038
Зачем кого-то скупать ??? Выписать всем паспорта российские и делов-то !)...
Ответить
ivany4
1756897250
Надежды юношей питают.)) После политики "развития" футбола в стране газпремом, думаю наврядли, в сегодняшней ситуации, на периферии осталось что то значимое. А если вспомнить обещание миллера президенту, что сбг будет базовым клубом сборной, и сравнить, с сегодняшним положением дел - 9 иностранце и 2 паспортиста на поле, то вывод напрашивается сам собой. Где собственные воспитанники?? А ну да, вы их так воспитали, что они теперь на периферии играют.))
Ответить
Спартач80
1756907363
Какая разница, какой паспорт у покупки? Исправят на российский, ЗПРФ ведь...
Ответить
Цугундeр
1756913247
Вахания, Васильев и Козлов перекинулись ироничными смайликами.)
Ответить
Айболид
1756920447
Ну как тут не похрюкать ,что-нибудь типа "зыаырыфы" .
Ответить
cska1948
1756920684
"...Хочу напомнить: перед «золотым» сезоном-2007 в «Зенит» пришли Зырянов из вылетевшего «Торпедо», Роман Широков из только вышедших в высший дивизион «Химок», игравший в аренде в Томске Павел Погребняк. Только у Анатолия Тимощука были уже звездный статус и соответствующая трансферная цена. Эту команду для Адвоката собрал тогдашний спортивный директор Константин Сарсания, проделавший огромную работу. Царствие ему небесное..." --------------- Но С.Семак, при всём к нему уважении, это далеко не Дик Адвокат. Так что два раза в одну воду Зениту войти не удастся.
Ответить
