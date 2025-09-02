Баринов рассказал, почему летом не уехал в Европу

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером в Европу.
- Сообщалось, что главный тренер АЕКа Марко Николич хотел подписать российского опорника.
- Также была информация о переговорах с «Метцем» и турецкими клубами.
– Контракт с АЕКом я не согласовывал.
– Николич звонил?
– Да, интересовался. Всегда с ним позитивно общаемся. Я не могу давать какие-то согласия, пока у меня действующий контракт с «Локомотивом».
Насколько мне интересен «Метц»? Задавайте эти вопросы агенту. Разговаривайте на эту тему с «Метцем». Я нацелен на другое. Я игрок «Локо».
Источник: Sport24