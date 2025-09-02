Хойлунд разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Расмус Хойлунд не хотел переходить в «Наполи».

22-летний футболист рассчитывал остаться в «Манчестер Юнайтед» и доказать тренерскому штабу, что он лучше Беньямина Шешко.

Датчанин мечтал выступать за «МЮ» и был очень разочарован тем, что ему пришлось уйти.