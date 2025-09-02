Хойлунд разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Расмус Хойлунд не хотел переходить в «Наполи».
22-летний футболист рассчитывал остаться в «Манчестер Юнайтед» и доказать тренерскому штабу, что он лучше Беньямина Шешко.
Датчанин мечтал выступать за «МЮ» и был очень разочарован тем, что ему пришлось уйти.
- Хойлунд был приобретен «Юнайтед» в 2023 году за 77,8 млн евро.
- С тех пор форвард забил 26 голов и сделал 6 ассистов в 95 матчах.
- «Наполи» арендовал его за 6 млн евро с выкупом за 44 млн.
- Опция станет обязательной, если неаполитанцы по итогам сезона квалифицируются в Лигу чемпионов.
Источник: The Athletic