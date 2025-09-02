Введите ваш ник на сайте
В школе «Зенита» рассмотрят введение уроков португальского языка

2 сентября, 09:50
37

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина высказалась о возможности преподавания португальского языка для детей в школе клуба.

– Планируется ли ввести в школу «Зенита» изучение португальского языка для детей?

– На тему португальского языка мы обязательно подумаем. Это очень неплохая идея. Все языки очень важны и нужны. Они дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи и развивают память с интеллектом. А интеллект в спорте важен, особенно в футболе.

Футбольный клуб «Зенит» будет участником образовательного процесса, но основная задача в общеобразовательной части – выстраивать методику по принципу, как еe видят учителя, которые занимаются образовательным процессом. Мы будем влиять, но посмотрим, в какой мере и в каком направлении.

  • За петербургский клуб в последние годы выступает много португалоязычных легионеров.
  • Сейчас команда занимает 5-е место в РПЛ с 12 очками после 7 туров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
