В школе «Зенита» рассмотрят введение уроков португальского языка

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина высказалась о возможности преподавания португальского языка для детей в школе клуба.
– Планируется ли ввести в школу «Зенита» изучение португальского языка для детей?
– На тему португальского языка мы обязательно подумаем. Это очень неплохая идея. Все языки очень важны и нужны. Они дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи и развивают память с интеллектом. А интеллект в спорте важен, особенно в футболе.
Футбольный клуб «Зенит» будет участником образовательного процесса, но основная задача в общеобразовательной части – выстраивать методику по принципу, как еe видят учителя, которые занимаются образовательным процессом. Мы будем влиять, но посмотрим, в какой мере и в каком направлении.
- За петербургский клуб в последние годы выступает много португалоязычных легионеров.
- Сейчас команда занимает 5-е место в РПЛ с 12 очками после 7 туров.