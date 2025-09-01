Полузащитник «Краснодара»: «Вы же видите, как судьи ведут себя по отношению к нам»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о гостевом матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

– Мы приехали сюда, чтобы победить. Но то, что мы не проиграли, учитывая обстоятельства, это уже хорошо. ЦСКА очень хороший соперник, особенно дома, потому что тут хорошая поддержка болельщиков.

– Как вы можете прокомментировать слова Кордобы, что из‑за сегодняшнего инцидента он может покинуть РПЛ?

– Все видели, что произошло в этом матче. Вы же видите, как судьи ведут себя по отношению к нам. Не хочу комментировать сегодняшние решения, потому что они знают, что делать.