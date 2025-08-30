Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе над «Сочи» (2:1) в 7-м туре РПЛ.
- У «Спартака» дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.
- Москвичи поднялись на 6-е место.
- Следующий соперник – «Динамо».
– Важно было победить. Я рад за ребят, что они не сдавались и бились до самого конца. В футболе можно выиграть или проиграть. Иногда результат не всегда заслужен. Но это именно то, за что мы и любим эту игру.
Мы начали неплохо, но после забитого гола что‑то потеряли. Отдали инициативу сопернику, так что сочинцы обрели уверенность. Должны были забивать еще и сами создали себе трудности.
– Ваши футболисты празднуют голы вместе с вами. Это вас трогает?
– Каждый день мы работаем вместе. Мы как одна семья. Для меня все футболисты – младшие братья. Так что такую реакцию считаю вполне нормальной. Нужно биться, не сдаваться.
Надеюсь, после паузы вернутся травмированные ребята. И мы продолжим идти вперед.