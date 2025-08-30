Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Сегодня, 21:23
7

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе над «Сочи» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

  • У «Спартака» дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.
  • Москвичи поднялись на 6-е место.
  • Следующий соперник – «Динамо».

– Важно было победить. Я рад за ребят, что они не сдавались и бились до самого конца. В футболе можно выиграть или проиграть. Иногда результат не всегда заслужен. Но это именно то, за что мы и любим эту игру.

Мы начали неплохо, но после забитого гола что‑то потеряли. Отдали инициативу сопернику, так что сочинцы обрели уверенность. Должны были забивать еще и сами создали себе трудности.

– Ваши футболисты празднуют голы вместе с вами. Это вас трогает?

– Каждый день мы работаем вместе. Мы как одна семья. Для меня все футболисты – младшие братья. Так что такую реакцию считаю вполне нормальной. Нужно биться, не сдаваться.

Надеюсь, после паузы вернутся травмированные ребята. И мы продолжим идти вперед.

Еще по теме:
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
Директор «Спартака» оценил старт сезона и прокомментировал слухи об отставке Станковича 2
Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Сочи Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1756578273
Да скажем . честно . гордится прям не чем ...
Ответить
FROLL007
1756578371
А что не сбежал с послематчевого интервью? Такие победы значит ближе судейскому антинародному позору. Гыгыгы
Ответить
erybov1965
1756579265
Толпа безвольных ленивых флегматиков, не уважающих своих болельщиков (за редким исключением), которым иногда везёт.
Ответить
Desma
1756579440
Да уж........."они не сдавались и бились до самого конца". Пенальти заработать это конечно не сизифов труд!
Ответить
FWSPM
1756581995
ушел бы ты в отставку пока пауза... надоел этот цирк уродов.
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
9
Зырянов высказался о назначении на пост руководителя «Зенита»
23:06
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
22:51
РПЛ. Гол Мелкадзе не помог «Ахмату» победить «Ростов» (1:1)
22:44
5
Тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака»
22:03
2
ВидеоМелкадзе забил «Ростову» с передачи вратаря
21:48
2
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Сочи»
21:35
10
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
21:23
7
Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»
21:11
10
Фото«Челси» купил форварда «Манчестер Юнайтед» за 46 миллионов
20:53
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:44
Директор «Спартака» оценил старт сезона и прокомментировал слухи об отставке Станковича
22:33
2
Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака»
22:21
4
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Сочи»
21:35
10
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
21:23
7
Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»
21:11
9
Тренер «Сочи» Морено получил красную карточку после матча со «Спартаком»
20:41
3
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
2
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над аутсайдером «Сочи» (2:1), у Барко дубль с пенальти
20:31
167
Семак ответил, что происходит с приунывшим Жерсоном
20:19
5
Реакция Медведева на увольнение из «Зенита»
20:03
26
ВидеоСоболев после победы над «Пари НН» полетел на рыбалку: «Там и дельфин есть»
19:53
2
Фанаты «Спартака» освистали команду после пропущенного гола от «Сочи»
19:48
6
В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на матч со «Спартаком»
19:39
2
Видео«Спартак» пропустил от последней команды РПЛ
19:28
17
Генич анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
19:23
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
19:14
3
В «Зените» внезапно сменился руководитель
18:58
20
Станкович отреагировал на невызов Умярова в сборную России
18:40
1
Слишкович прокомментировал трансфер Игнатьева в «Оренбург»
18:24
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
18:12
РПЛ. «Зенит» легко победил «Пари НН» (2:0) и приблизился к лидерам
18:12
19
ВидеоДаку расплакался после матча с «Оренбургом»
17:58
Агент Жемалетдинова прояснил ситуацию с трансфером Рифата в клуб РПЛ
17:52
«Спартак» сыграет с «Сочи» без Маркиньоса и Мартинса – известна причина
17:43
5
Слишкович прокомментировал спасение «Оренбурга» в матче с «Рубином»
17:30
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Сочи»: 30 августа
17:25
4
«Зенит» не смог забить аутсайдеру в 1-м тайме
17:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 