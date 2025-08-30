Введите ваш ник на сайте
Эксперт оценил старт Джикии в Турции

Сегодня, 11:45
3

Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, высказался о первых матчах Георгия Джикии за «Антальяспор».

«На финише прошлого сезона «Антальяспор» играл в три защитника. Казалось, это мостик в нынешний сезон. И схема сохранится. Но мы видим, что это не так. Сейчас они играют 4-2-3-1 или 4-3-3. Джикия в 1-м туре оказался в запасе, однако скорее это связано с тем, что он был недостаточно готов. Бахадыр Озтюрк и Вейсель Сары вышли в основе.

Но, думаю, Джикия изначально рассматривался вместе с Сары как основная пара. Во 2-м туре мы их и увидели в старте. Команда отыграла «на ноль». В 3-м туре они снова были в основе. Георгий, полагаю, будет в основе вдолгую. Он лидер команды по количеству выполненных передач, то есть максимально вовлечeн в начало атак. Один из лидеров по заблокированным ударам, на первом месте по выносам. Думаю, играть он будет регулярно – и для клуба это хорошее подписание», – сказал Керимов.

  • У Джикии контракт на 2 года
  • Это 1-й зарубежный клуб для Георгия.
  • Игрок ранее выступал за сборную России.

Еще по теме:
Джикия дебютировал в новом клубе 3
Агент Джикии рассказал об адаптации защитника в «Антальяспоре»
Джикия официально подписал контракт с новым клубом 4
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Джикия Георгий
Комментарии (3)
Цугундeр
1756543771
Давай, давай. И полумесяц на спине, поверх ромбика.) А вообще- удачи!
Ответить
zigbert
1756552871
Главное не снижать к себе требовательность. Удачной игры тебе Георгий.
Ответить
  • Читайте нас: 