Эксперт оценил старт Джикии в Турции

Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, высказался о первых матчах Георгия Джикии за «Антальяспор».

«На финише прошлого сезона «Антальяспор» играл в три защитника. Казалось, это мостик в нынешний сезон. И схема сохранится. Но мы видим, что это не так. Сейчас они играют 4-2-3-1 или 4-3-3. Джикия в 1-м туре оказался в запасе, однако скорее это связано с тем, что он был недостаточно готов. Бахадыр Озтюрк и Вейсель Сары вышли в основе.

Но, думаю, Джикия изначально рассматривался вместе с Сары как основная пара. Во 2-м туре мы их и увидели в старте. Команда отыграла «на ноль». В 3-м туре они снова были в основе. Георгий, полагаю, будет в основе вдолгую. Он лидер команды по количеству выполненных передач, то есть максимально вовлечeн в начало атак. Один из лидеров по заблокированным ударам, на первом месте по выносам. Думаю, играть он будет регулярно – и для клуба это хорошее подписание», – сказал Керимов.