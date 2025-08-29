Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Талалаев объяснил, почему часто ругается с журналистами

Сегодня, 18:50

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о сложных отношениях с представителями СМИ.

– В последнее время участились ваши пикировки с журналистами и комментаторами. С чем это связано и не кажется ли вам, что иногда перегибаете палку?

– Я был и по ту, и по эту сторону баррикад, прекрасно знаю, насколько непроста профессия у вас и ваших коллег, уважаю ее.

Мне самому как интервьюеру приходилось нарываться на неадекватную реакцию собеседников. Но, как правило, я всегда был подготовлен, знал предмет, не выходил с вопросами наобум или на протяжении долгого времени закрывая какой-то гештальт после личных обид.

Да, когда вижу такое, высказываю правду в лицо, и это касается не только журналистов. Однако считаю, что своей работой заслужил уважительного отношения к себе. А уважение – это процесс, который идет с двух сторон.

Есть люди, с которыми могу общаться спокойно даже на фоне эмоционального состояния. Но порой слышишь дилетантизм, а еще хуже, когда в чьих-то словах сразу заложено желание уколоть, съязвить.

В нашей советской юности мы привыкли отвечать встречной агрессией или еще большим сарказмом. И я, и наши футболисты готовы сотрудничать и общаться с людьми, которые нас уважают, отвечать даже на самые неудобные, но хорошо подготовленные и аргументированные вопросы.

А больше всего бесит выдергивание из контекста. Приходит журналист, ты с ним беседуешь и все объясняешь. Затем он вырывает оттуда только хайповые моменты и считает, что может себе это позволить, я же после такого обязан вежливо отвечать на все его вопросы и не имею права проявлять никакой агрессии.

А почему? Кто устанавливает эти нормы поведения – журналисты?

Еще по теме:
Талалаев прокомментировал кубковое поражение «Балтики» от ЦСКА 2
Бубнов – Талалаеву насчет «наезда» на Станковича: «Да кто ты такой по сравнению с Деяном?» 8
Бубнов – тренеру РПЛ: «Ты колхозник и команда у тебя колхозная» 22
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»
19:10
Талалаев объяснил, почему часто ругается с журналистами
18:50
Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке
18:40
1
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА
18:18
2
Фото«Рубин» выкупил защитника «Зенита»
17:43
1
ЦСКА отдал нападающего в аренду клубу Первой лиги
17:31
Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
17:17
5
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
7
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
3
Все новости
Все новости
Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
18:30
Фото«Рубин» выкупил защитника «Зенита»
17:43
1
ЦСКА отдал нападающего в аренду клубу Первой лиги
17:31
Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
17:17
5
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
7
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
3
«Зенит» ответил на предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро
16:29
2
Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина
16:00
1
«Спартак» показал достижения Умярова в сезоне – его не вызвали в сборную России
15:50
9
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
22
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
5
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ЦСКА предложил 6 миллионов за португальского опорника
14:21
4
Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре
14:07
14
Где смотреть матч «Ростов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:59
Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба
13:57
3
Где смотреть матч «Спартак» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:56
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:53
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:51
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
13:45
19
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локо»: «Я его не уважаю»
13:20
4
Зобнин – о новичках «Спартака»: «Никаких Куэст и Коков на тренировках не было»
13:15
1
ФотоНазначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ
13:10
3
Фото«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад
12:39
19
Тимощук оценил старт сезона для «Зенита»
12:16
1
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
11:31
2
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
14
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 