  Главная
  Новости
  Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»

Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 01:23

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопросы после поражения от «Локомотива».

  • Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • «Локо» дома победил со счетом 2:0.
  • На 63-й минуте «Акрон» остался вдесятером и вскоре пропустил со спорного пенальти.

– До удаления я считаю, что был неплохой футбол с нашей стороны, были и моменты, были и подходы хорошие. Нельзя было сказать, что вышла абсолютно новая команда: многие футболисты вышли впервые вместе, но особо этого не было заметно.

Мне понравилось, что и молодые солиднее себя чувствовали, нежели я ожидал. Хотелось бы в этом плане отметить Дениса Попенкова, потому что молодой футболист на позиции левого защитника против сильного оппонента в принципе справился.

В этой ситуации хочется говорить больше о позитиве, но при этом понимаю, что немножко не хватает. Мне кажется, что нужно было рискнуть, была мысль выпустить более свежего игрока не в оборону, а именно в атаку, и просто попробовать рискнуть, за это я лично себя корю.

– Будем пенальти обсуждать?

– А зачем? Я этого парня, судью, не особо знаю, как будто бы он слишком молод для этой лиги, (это проявляется) в ряде решений. Не относительно самого пенальти, а именно моментов, как он реагировал на ход игры.

Вот трактовка такая осторожная была на пользу более мастеровитой команде, чуть‑чуть пауза где‑то дополнительная, чуть‑чуть где‑то остановка игры. Мне кажется, что он просто молодой.

– Пенальти дают практически за любую руку. Вы работаете над концентрацией игроков?

– Прекрасно понимаю. Концентрацию нужно менять нашим арбитрам. В таком случае сыграть без рук невозможно. Когда у тебя рука при прыжке поднимается верх, по мне, это естественное положение.

В Европе нет такого количества пенальти. Самим судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру. Я говорю с долей иронии, но тем не менее.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Акрон Локомотив Тедеев Заур Карпов Юрий
