Кубок России. Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), трижды забив в концовке

«Динамо Мх» добыло волевую победу над «Ростовом» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Махачкалинцы пропустили первыми, но сумели ответить тремя забитыми мячами в период с 82-й по 88-ю минуту.

Динамовцы вышли в лидеры кубковой группы C, опередив «Спартак». У ростовчан 0 очков и последнее место.