Кубок России. Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), трижды забив в концовке

«Динамо Мх» добыло волевую победу над «Ростовом» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Махачкалинцы пропустили первыми, но сумели ответить тремя забитыми мячами в период с 82-й по 88-ю минуту.
Динамовцы вышли в лидеры кубковой группы C, опередив «Спартак». У ростовчан 0 очков и последнее место.
Россия. Кубок. Группа C. 3 тур
Ростов - Динамо Мх - 1:3 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Миронов, 61; 1:1 - Х. Мастури, 82; 1:2 - В. Пальцев, 84; 1:3 - Р. Магомедов, 88.
Источник: «Бомбардир»