  • Бубнов – Талалаеву насчет «наезда» на Станковича: «Да кто ты такой по сравнению с Деяном?»

Бубнов – Талалаеву насчет «наезда» на Станковича: «Да кто ты такой по сравнению с Деяном?»

Сегодня, 21:29
1

Экс-спартаковец Александр Бубнов сравнил тренерский уровень Деяна Станковича («Спартак») и Андрея Талалаева («Балтика»).

По мнению Бубнова, Станкович сильнее, о чем он заявил на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Талалаев выше в таблице, 3:0 Станковича обыграл в Москве.

– Да, он это и говорит. И на Станковича наехал. Да ты кто такой по сравнению со Станковичем? Станковича весь мир знает, а тебя – никто.

– Как футболиста.

– И как тренер Станкович сильнее, я тебе говорю!

И выиграл он у Станковича случайно. «Спартак» Станковича будет выше Талалаева.

  • «Балтика» идет на 4-м месте.
  • «Спартак» занимает 9-ю строчку РПЛ.
  • «Балтика» в июле разгромила «Спартак» со счетом 3:0.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Балтика Спартак Талалаев Андрей Станкович Деян Бубнов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1756320276
Бубнов, ты от Мостового бешенством заразился???
Ответить
