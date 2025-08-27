Бубнов – Талалаеву насчет «наезда» на Станковича: «Да кто ты такой по сравнению с Деяном?»

Экс-спартаковец Александр Бубнов сравнил тренерский уровень Деяна Станковича («Спартак») и Андрея Талалаева («Балтика»).
По мнению Бубнова, Станкович сильнее, о чем он заявил на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
– Талалаев выше в таблице, 3:0 Станковича обыграл в Москве.
– Да, он это и говорит. И на Станковича наехал. Да ты кто такой по сравнению со Станковичем? Станковича весь мир знает, а тебя – никто.
– Как футболиста.
– И как тренер Станкович сильнее, я тебе говорю!
И выиграл он у Станковича случайно. «Спартак» Станковича будет выше Талалаева.
Источник: Спортс