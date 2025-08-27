Бубнов жестко высказался о Талалаеве: «Что мне делать с этим неадекватом?»

Экс-спартаковец Александр Бубнов отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Талалаев призвал Бубнова отправиться на лечение в профилакторий в Светлогорск.

У них конфликт.

«Балтика» идет в РПЛ на 4-м месте.

«Что мне делать с этим неадекватом? Он постоянно обо мне говорит, а я его вообще не трогаю.

Он так себя ведет, что даже коллеги его не воспринимают. Карпин ему прямо сказал: «Закрой свой рот, чтобы я тебя не слышал». Кирьяков называл его колхозным тренером. Но он продолжает. Теперь меня приглашает. Один на один он со мной никогда не согласится встретиться – боится», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».