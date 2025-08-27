Введите ваш ник на сайте
  Саплинов из костромского «Спартака»: «Стараемся играть, как киевское «Динамо» при Лобановском»

Саплинов из костромского «Спартака»: «Стараемся играть, как киевское «Динамо» при Лобановском»

Сегодня, 14:55
1

Форвард костромского «Спартака» Александр Саплинов высказался об игре команды в Первой лиге.

«Мы стараемся играть как киевское «Динамо» при Лобановском. Нам показали несколько матчей Лиги чемпионов с участием «Динамо» Киев. Мы стремимся играть в тотальный футбол и действовать на поле с позиции силы.

Но вы вспомните об уровне мастерства футболистов, которые тогда играли. Эта команда доходила до полуфинала Лиги чемпионов. Мы стараемся играть, как «Динамо», но у нас есть проблемы с действиями у чужой штрафной», – сказал Саплинов.

  • Костромичи проводят дебютный сезон в Первой лиге.
  • Команда идет на 3-м месте.
  • На выход в РПЛ «Спартак» не претендует ввиду отсутствия соответствующего стадиона.

Источник: Metaratings
Россия. PARI Первая лига Украина. Премьер-лига Спартак К Динамо К Саплинов Александр
Комментарии (1)
Красногвардейчик
1756296794
Лобановский, это самое лучшее что видел отечественный футбол при нём...вечная память, великий тренер!!!
Ответить
Саплинов из костромского «Спартака»: «Стараемся играть, как киевское «Динамо» при Лобановском»
14:55
1
  • Читайте нас: 