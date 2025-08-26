Тренер «Спартака» прокомментировал 4:0 против «Пари НН»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался по кубковому матчу против «Пари НН» (4:0).

Главный тренер москвичей Деян Станкович отбывал последний матч кубковой дисквалификации.

«Спартак» лидирует в группе.

Впереди у москвичей матч РПЛ против «Сочи».

«Если мы абстрагируемся от результата, то второй тайм нам понравился больше, чем первый. Мы в перерыве немного поменяли прессинг и фазу атаки. Это создало преимущество.

Ауты Ильи Самошникова? Мы знали о его качестве. К счастью сегодня это получилось, мы забили мяч», – сказал Сакич.