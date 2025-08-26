Жерсон четырьмя словами охарактеризовал футбол в РПЛ

Летний новичок «Зенита» Жерсон поделился впечатлениями от первого месяца в петербургском клубе.
«Зенит» – клуб с шикарной инфраструктурой, который уделяет своим игрокам все необходимое внимание. А это очень важно.
Футбол здесь жесткий, сложный, довольно агрессивный. Потому что многие нарушения [правил] не фиксируются.
Но мне как раз нравятся такие чемпионаты, поскольку это и есть мой игровой стиль», – заявил 28-летний бразилец.
- В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро.
- Он провел 6 матчей (340 минут) без голевых действий.
Источник: телеграм-канал «Зенита»