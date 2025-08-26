Доннарумма перейдет в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но при одном условии

«ПСЖ» принял предложение «Манчестер Сити» о трансфере Джанлуиджи Доннаруммы.
Стороны согласовали покупку итальянского вратаря за 30 миллионов евро.
«ПСЖ» не стал торговаться, поскольку очень хочет избавиться от Доннаруммы, отказавшегося продлевать контракт.
«Сити» ждет решения ситуации с Эдерсоном – если бразилец уйдет в «Галатасарай», то клуб АПЛ закроет сделку по новому голкиперу.
- 26-летний Доннарумма за 4 сезона в «ПСЖ» пропустил 156 голов в 161 матче.
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса