  • Доннарумма перейдет в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но при одном условии

Доннарумма перейдет в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но при одном условии

Сегодня, 00:50

«ПСЖ» принял предложение «Манчестер Сити» о трансфере Джанлуиджи Доннаруммы.

Стороны согласовали покупку итальянского вратаря за 30 миллионов евро.

«ПСЖ» не стал торговаться, поскольку очень хочет избавиться от Доннаруммы, отказавшегося продлевать контракт.

«Сити» ждет решения ситуации с Эдерсоном – если бразилец уйдет в «Галатасарай», то клуб АПЛ закроет сделку по новому голкиперу.

  • 26-летний Доннарумма за 4 сезона в «ПСЖ» пропустил 156 голов в 161 матче.

Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Сити ПСЖ Эдерсон Доннарумма Джанлуиджи
