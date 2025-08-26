Доннарумма перейдет в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но при одном условии

«ПСЖ» принял предложение «Манчестер Сити» о трансфере Джанлуиджи Доннаруммы.

Стороны согласовали покупку итальянского вратаря за 30 миллионов евро.

«ПСЖ» не стал торговаться, поскольку очень хочет избавиться от Доннаруммы, отказавшегося продлевать контракт.

«Сити» ждет решения ситуации с Эдерсоном – если бразилец уйдет в «Галатасарай», то клуб АПЛ закроет сделку по новому голкиперу.