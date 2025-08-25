Ташуев: «У меня идут переговоры с одним клубом не из РПЛ»

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о возможном возвращении к работе в ближайшее время.
«Слухи всегда есть. Переговоры с одним клубом идут, но это не «Торпедо». Со мной из московского клуба никто не общался.
Пока всe на стадии переговоров с другой командой, не могу сказать с какой, но не из РПЛ.
Перспективный клуб Первой лиги с большими задачами в плане развития», – заявил Ташуев.
- Тренер покинул «Ахмат» 28 мая по собственному желанию.
- Он ушел в отставку после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
- Без Ташуева грозненцы выиграли ответную встречу и сохранили прописку в высшем дивизионе.
Источник: Legalbet