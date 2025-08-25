Червиченко высказался о сорвавшемся трансфере Сперцяна в Европу

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко доволен тем, что Эдуард Сперцян не покинул «Краснодар».

«Я против, чтобы наши ребята уезжали. Мы слишком превозносим европейский футбол. Да, там есть великие команды, чемпионы, но большинство – посредственные клубы.

Поэтому стремиться в какой‑то зарубежный колхоз, на мой взгляд, не совсем правильно, особенно если речь идет про какую‑то английскую деревню, куда сватают Сперцяна.

Ехать или не ехать – выбор самого футболиста. К сожалению, этому поколению пытаются донести, что счастье и рай почему‑то в Европе. Особенно это распространено в детских школах, прям какая‑то панацея.

От этого надо избавляться. Мы же хотим смотреть наш футбол, любоваться Сперцяном на поле, а не читать новости, как наши ребята тухнут в Европе. Из всех уехавших в обойме держится лишь Александр Головин.

Не думаю, что Сперцян будет востребован и так же хорош, как в «Краснодаре». Будет лишь повторение истории, как с Миранчуками, Арсеном Захаряном и Федором Чаловым», – сказал Червиченко.