Федотов проанализировал судейство в матче «Рубин» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судей в игре 6-го тура между «Рубином» и «Спартаком».

Матч завершился гостевой победой москвичей со счетом 2:0.

Его судил Рафаэль Шафеев.

«Хорошая работа Шафеева, хотя игра повышенной сложности. И молодцы арбитры на ВАР, которые не стали лезть туда, куда не надо.

На 14-й минуте Шафеев верно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Здесь спасают повторы: Маркиньос падал, но контакта я не увидел. И также правильно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина» на 30-й минуте. Нормальный игровой эпизод.

Отмечу, что даже Станкович вeл себя спокойно. Помощники изредка подходили к резервному, что-то спрашивали. В идеале так и должно быть.

Тренеры должны понимать, что когда они спокойны, то и на поле всe хорошо», – сказал Федотов.