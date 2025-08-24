Сперцян поделился эмоциями после 6:0 с «Крыльями»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (6:0) в 6-м туре РПЛ.

– Порадуемся победе, проанализируем и будем двигаться дальше.

– 6:0 – справедливый результат? Или было намного труднее, чем кажется, если посмотреть на табло?

– Было труднее. Тренер нам сказал в перерыве, что между 25‑й и 35‑й минутами чуть‑чуть отдали инициативу, были моменты у наших ворот со стандартов. У «Крыльев» очень хорошая команда. Но так бывает. Когда выходили на второй тайм, то в голове был счет 0:0. Не думали, что игра уже сделана.