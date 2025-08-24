Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте

Сегодня, 11:58
15

Эксперт по турецкому футболу, болельщик «Галатасарая» Эльвин Керимов рассказал болельщикам «Спартака» о новичке клуба Карлосе Куэсте.

  • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за колумбийца 6,5+2 миллиона евро.
  • В московском клубе ему будут платить 1,9 миллиона евро в год.
  • Есть информация, что Куэста уже в Москве.

«Переход в «Галатасарай» сопровождался мощнейшей критикой журналистов, экспертов и болельщиков. Основной посыл – зачем нам резервный защитник «Генка». В соцсетях быстро разлетелись видеонарезки с его ошибками. Трансфер называли даже «агентским» (без доказательств, просто слухи) и обвиняли в нем одного из руководителей клуба Ибрагима Хатипоглу и главного тренера Окана Бурука.

Куэста пришел в самый неудачный для команды момент сезона. Попали под каток «АЗ Алкмара» (Куэста играл в обоих матчах) и вылетели из ЛЕ. Скверно играли в чемпионате. Но идею его трансфера можно было понять: Куэста быстрый защитник, а «Галатасарай» строит свою игру на высоком и постоянном прессинге, такие игроки в обороне нужны. Но в прессингующей команде, увы, Карлос поплыл: ошибался позиционно, допускал грубые индивидуальные ошибки и привозил пенальти.

Но нужно сказать, что вся команда играла в феврале и начале марта плохо, это был худший отрезок сезона (пропустили 10 голов суммарно от «АЗ», «Ризеспора» и «Касымпаши»), а козлом отпущения сделали Куэсту, не дав ему толком адаптироваться. Окан Бурук из-за шквала критики боялся ставить его в состав и всякий раз был вынужден оправдываться за трансфер и потраченные клубом 8 млн евро.

После того, как стало понятно, что из-за давления общественности (в Турции это так и работает) шансов несчастный Куэста больше не получит, Давинсон Санчес пытался как-то партнера защитить. Он говорил, что болельщики слишком жестоки и несправедливы по отношению к Карлосу. В это же время журналисты, приближенные к «Галатасараю», которые обычно сливают нужную для клуба информацию, – например, Али Наджи Кючюк – оправдывали Окана и руководство. Цитата Кючюка:

«Окан, скаутский отдел во главе с Эмрэ Уткуджаном и футбольный директор Айхан Акман не одобрили трансфер и пытались его предотвратить».

Со стороны все это выглядело мерзко, честно говоря. Это было некрасиво по отношению к игроку, который уже в марте прочно сел в запас.

Если говорить об игровых качествах Карлоса, то видно, что он:

  • быстрый, резкий;
  • для центрального защитника невысокий (179 см);
  • с пасом, может продвигать мяч вперeд (делать длинные диагональные передачи, передачи вразрез, в финальную треть);
  • атлетичный, мощный, хорошо ведeт борьбу;
  • рискует, любит играть на перехватах, прессинговать, манера игры может провоцировать ошибки;
  • в тройке ЦЗ чаще играет страхующего;
  • с выбором позиции в «Галатасарае» дела обстояли плохо.

В Турции Карлос провел суммарно 9 неполных матчей. Адаптироваться ему не позволили. Своих лучших качеств он там не показал.

5 лет назад, когда Карлос только появился в «Генке», он быстро зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков на своей позиции. Казалось, что быстро пойдeт на повышение, но что-то пошло не так».

Еще по теме:
Названо условие, при котором «Спартак» выплатит бонус за трансфер Куэсты 2
В Турции предупредили «Спартак» насчет Куэсты: «Рискованный трансфер» 9
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности 4
Источник: телеграм-канал Эльвина Керимова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Спартак Куэста Карлос
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1756027571
Самое место для этого дырищи свинарня. Гыгыгы
Ответить
FCSpartakM
1756028413
Печаль лишь в том, что его берут на место Дуарте, а Литвинова. В итоге более качественный(возможно) игрок уйдет, а на его позицию приходит пожарник
Ответить
...уефан
1756028432
...если верить предоставленной информации, Спартак за свои же деньги купил себе проблему в обороне. Ещё и Дуарте на выход готовят. Ну-ну...
Ответить
Айболид
1756030455
Не битый ,не крашеный , один владелец ....
Ответить
FWSPM
1756035596
если бы был так плох не играл бы в сборной колумбии. возможно галатасарай оказался не его командой так бывает
Ответить
NewLife
1756036304
Купили, видимо, не от хорошей жизни. Посмотрим, а потом будем оценивать.
Ответить
alefreddy
1756037455
надо подождать может приживется
Ответить
алдан2014
1756040017
Я правильно понимаю,что Спартак опять покупает игрока,который когда то подавал надежды и возможно заиграет? Странная позиция,история же мутная
Ответить
zigbert
1756042356
Все не так однозначно. Если уж в самом Галатасарае имеются противоречия по его продаже. А так скоростной защитник не помешал бы Спартаку.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
ВидеоДзюба забил ЦСКА – это его 243-й гол в карьере
18:28
1
Карпин объяснил неудачный старт «Динамо»
18:23
Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»
17:42
1
ФотоСперцян установил рекорд «Краснодара»
17:23
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
Все новости
Все новости
Сперцян поделился эмоциями после 6:0 с «Крыльями»
17:53
Главный тренер «Крыльев» объяснил 0:6 от «Краснодара»
17:36
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Эмоции Кордобы после 6:0 «Краснодара» с «Крыльями»
17:12
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Волк сравнил удары Глушенкова с Месси и Роббеном
16:47
1
Попов дал рекомендацию «Зениту», увольнять ли Семака
16:39
4
Роналдо ответил, кто забил бы в РПЛ больше голов – Роналду или Месси
16:25
Защитник «Динамо Мх» – о 33-миллионном игроке «Зенита»: «Космического уровня не чувствуется»
16:15
1
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
ФотоСтало известно, за кого будет играть забаненный Писарский
15:30
5
ВидеоПеррен в Самаре забил дебютный гол за «Краснодар»
15:16
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Черноморец»
15:07
4
Трампа хотят пригласить на матч «Динамо»
15:00
3
Фанаты «Динамо» пригрозили команде новым приездом на базу, если результаты не улучшатся
14:46
2
Попов: «Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку»
14:34
20
Шпрыгин: «Фанатам «Динамо» суждено страдать»
14:23
2
Генич дал прогноз, что будет с «Динамо» при Карпине дальше
14:11
8
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
13:54
21
Дркушич оценил чемпионские перспективы «Зенита» в этом сезоне
13:41
2
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова»
13:22
14
Шнякин обратился к РПЛ с важной просьбой: «Умоляю»
13:13
8
«Локомотив» прокомментировал упущенную победу над «Ростовом»
13:04
1
Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ
12:25
5
Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте
11:58
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 