Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте

Эксперт по турецкому футболу, болельщик «Галатасарая» Эльвин Керимов рассказал болельщикам «Спартака» о новичке клуба Карлосе Куэсте.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за колумбийца 6,5+2 миллиона евро.

В московском клубе ему будут платить 1,9 миллиона евро в год.

Есть информация, что Куэста уже в Москве.

«Переход в «Галатасарай» сопровождался мощнейшей критикой журналистов, экспертов и болельщиков. Основной посыл – зачем нам резервный защитник «Генка». В соцсетях быстро разлетелись видеонарезки с его ошибками. Трансфер называли даже «агентским» (без доказательств, просто слухи) и обвиняли в нем одного из руководителей клуба Ибрагима Хатипоглу и главного тренера Окана Бурука.

Куэста пришел в самый неудачный для команды момент сезона. Попали под каток «АЗ Алкмара» (Куэста играл в обоих матчах) и вылетели из ЛЕ. Скверно играли в чемпионате. Но идею его трансфера можно было понять: Куэста быстрый защитник, а «Галатасарай» строит свою игру на высоком и постоянном прессинге, такие игроки в обороне нужны. Но в прессингующей команде, увы, Карлос поплыл: ошибался позиционно, допускал грубые индивидуальные ошибки и привозил пенальти.

Но нужно сказать, что вся команда играла в феврале и начале марта плохо, это был худший отрезок сезона (пропустили 10 голов суммарно от «АЗ», «Ризеспора» и «Касымпаши»), а козлом отпущения сделали Куэсту, не дав ему толком адаптироваться. Окан Бурук из-за шквала критики боялся ставить его в состав и всякий раз был вынужден оправдываться за трансфер и потраченные клубом 8 млн евро.

После того, как стало понятно, что из-за давления общественности (в Турции это так и работает) шансов несчастный Куэста больше не получит, Давинсон Санчес пытался как-то партнера защитить. Он говорил, что болельщики слишком жестоки и несправедливы по отношению к Карлосу. В это же время журналисты, приближенные к «Галатасараю», которые обычно сливают нужную для клуба информацию, – например, Али Наджи Кючюк – оправдывали Окана и руководство. Цитата Кючюка:

«Окан, скаутский отдел во главе с Эмрэ Уткуджаном и футбольный директор Айхан Акман не одобрили трансфер и пытались его предотвратить».

Со стороны все это выглядело мерзко, честно говоря. Это было некрасиво по отношению к игроку, который уже в марте прочно сел в запас.

Если говорить об игровых качествах Карлоса, то видно, что он:

быстрый, резкий;

для центрального защитника невысокий (179 см);

с пасом, может продвигать мяч вперeд (делать длинные диагональные передачи, передачи вразрез, в финальную треть);

атлетичный, мощный, хорошо ведeт борьбу;

рискует, любит играть на перехватах, прессинговать, манера игры может провоцировать ошибки;

в тройке ЦЗ чаще играет страхующего;

с выбором позиции в «Галатасарае» дела обстояли плохо.

В Турции Карлос провел суммарно 9 неполных матчей. Адаптироваться ему не позволили. Своих лучших качеств он там не показал.

5 лет назад, когда Карлос только появился в «Генке», он быстро зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков на своей позиции. Казалось, что быстро пойдeт на повышение, но что-то пошло не так».