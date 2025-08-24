Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В Подмосковье 20-летний футболист умер после избиения мигрантами: известна причина драки

В Подмосковье 20-летний футболист умер после избиения мигрантами: известна причина драки

Сегодня, 10:34
12

Прокуратура Подмосковья сообщила о гибели 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича. Он выступал за команду «Русская община».

Ерошевич умер в больнице, не приходя в сознание. Ранее его избили мигранты, о чем сообщила «Русская община».

По информации следствия, 17 августа около 06:00 возле ночного клуба в Щелково из-за конфликта группа молодых людей напала на 20-летнего местного жителя, после чего он был госпитализирован.

На видеокадрах видно, что на россиянина сначала нападает один из оппонентов, после чего удары начинают наносить еще несколько человек.

В результате драки Ерошевич получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани

По версии Следкома, причиной конфликта Ерошевича и мигрантов стал гол Арсения в недавнем любительском матче против «Дизеля» – за него играют приезжие из других стран граждане.

  • Дело находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Источник: ТАСС
Комментарии (12)
РОГТаганий
1756022962
Крысы !!!
Ответить
Красногвардейчик
1756023710
Выжигать калёным железом из России, всё чурбаньё нужно
Ответить
СильныйМозг
1756024413
Могу поспорить, путин это комментировать не будет, везде братья.
Ответить
kazak1975
1756028989
Если это были не азеры, а какие-нибудь чичи или даги, то не найдут виноватых.
Ответить
bratskij
1756029355
Чурбанье черножопое давно пора выгонять из нашей страны, жаль Сталина на них нет, у него яйца были у этих ....
Ответить
Anton1969
1756033627
Расстрелять уродов!!!
Ответить
k611
1756034277
Зверье
Ответить
Каратель помойников
1756039652
Годами завозили-завозили мигрантов,вот теперь пожинаем плоды..не пора ли начинать вывозить? А то как бы не случилось чего
Ответить
