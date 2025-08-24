В Подмосковье 20-летний футболист умер после избиения мигрантами: известна причина драки

Прокуратура Подмосковья сообщила о гибели 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича. Он выступал за команду «Русская община».

Ерошевич умер в больнице, не приходя в сознание. Ранее его избили мигранты, о чем сообщила «Русская община».

По информации следствия, 17 августа около 06:00 возле ночного клуба в Щелково из-за конфликта группа молодых людей напала на 20-летнего местного жителя, после чего он был госпитализирован.

На видеокадрах видно, что на россиянина сначала нападает один из оппонентов, после чего удары начинают наносить еще несколько человек.

В результате драки Ерошевич получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани

По версии Следкома, причиной конфликта Ерошевича и мигрантов стал гол Арсения в недавнем любительском матче против «Дизеля» – за него играют приезжие из других стран граждане.