Реакция Мостового на возвращение Миранчука в Россию

Александр Мостовой заявил, что его не удивил переход Антона Миранчука в «Динамо».

Российский хавбек был в «Сьоне» с сентября 2024 года.

Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.

«Динамо» заплатило за Миранчука 2,5 млн евро.

«Нас и здесь неплохо кормят! Прямо как из того мультфильма.

Уже давным-давно прошли те времена, когда мы уезжали из СССР в Европу. Сейчас наши футболисты там не задерживаются, потому что там нужно пахать, доказывать каждый день, что ты сильнее.

Возвращаются быстро. Головин и [Алексей] Миранчук – единственные, кто долго играют там.

Для «Динамо», конечно, это отличная сделка. Я не удивлен, что Антон вернулся. Ну если ты там не выдерживаешь конкуренцию, то возвращайся домой. Дома всегда лучше», – сказал Мостовой.