Антон Миранчук рассказал, почему решил вернуться в Россию

Новичок «Динамо» Антон Миранчук прокомментировал свой переход в московский клуб из «Сьона».

– Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму.

– Почему решили вернуться в Россию этим летом?

– Безусловно, благодарен «Сьону» за этот год, проведенный там, и за полученный опыт. Поступило предложение от «Динамо», от большого клуба, и от таких предложений не отказываются.

Поэтому с семьей приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении.