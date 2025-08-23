Антон Миранчук рассказал, почему решил вернуться в Россию

Новичок «Динамо» Антон Миранчук прокомментировал свой переход в московский клуб из «Сьона».
– Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму.
– Почему решили вернуться в Россию этим летом?
– Безусловно, благодарен «Сьону» за этот год, проведенный там, и за полученный опыт. Поступило предложение от «Динамо», от большого клуба, и от таких предложений не отказываются.
Поэтому с семьей приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении.
- Российский хавбек был в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- «Динамо» заплатило за Миранчука 2,5 млн евро.
- Антон выбрал 21-й игровой номер.
Источник: телеграм-канал «Динамо»