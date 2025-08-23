Введите ваш ник на сайте
  • Акинфеев: «ЦСКА – претендент на золото, а по факту золотом не пахнет»

Акинфеев: «ЦСКА – претендент на золото, а по факту золотом не пахнет»

Вчера, 11:37
8

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о тщетной борьбе команды за чемпионство.

  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
  • Тогда команду тренировал Леонид Слуцкий.
  • Акинфеев в клубе с 2003 года.

«ЦСКА – претендент на золото уже семь или восемь лет, как все говорят, а по факту золотом не пахнет. Поэтому про золото мы говорить не будем. Мне очень хочется видеть сильный, стабильный ЦСКА. Вот в этом заключается золотая команда, которая может ей стать.

Мне кажется, нереально что‑то сделать, когда ты меняешь на протяжении сезона, из сезона в сезон пять, шесть, семь, восемь, девять футболистов, каждый раз у тебя новая команда. Хорошо, в том году мы заняли третье место, выиграли Кубок, в этом году Суперкубок выиграли. Но чтобы стать чемпионом, нужна стабильная команда, которая будет на протяжении трeх‑четырeх лет строиться, а потом она должна выстрелить.

Глядя на тот же «Зенит», который строился, – они шесть лет подряд были чемпионами. «Краснодар» – два года, первый год не дотянули, в том году стали [чемпионами], практически одной и той же командой. То есть точечное усиление, а у нас постоянно вот эта чехарда, которая не позволяла, как мне кажется, стабилизировать какой‑то баланс.

Вроде команда собирается, раз – шесть человек ушли. Потом опять шесть человек пришли, через полгода четыре человека ушли, потом опять семь человек пришли… И вот так всe время. Мне кажется, так нереально замахнуться на что‑то высокое», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Burtaze
1755938643
Ну в этом сезоне не то что пахнет ..., глазья слезятся от блеска золота... кто если не ЦСКА..., до весны далеко конечно, но на данный момент очень впечатляет...
Ответить
boris63
1755940206
Прав Игорек, Гинер рулил была и команда и результат, сейчас рулевщиков немерено а толку нет.
Ответить
jerry093
1755946688
помимо текучки, есть еще кабинетные упыри присосавшиеся к кормушке. да и чистяков с левниковым не спят. Не, до чемпионства еще далеко
Ответить
Интерес
1755950442
Вот и я о том же, и продолжаю вспоминать Яку Бийола,Койта,Гуарирапу(которого нещадно ругал),Рошу,Бистровича и Файзуллаева.Не факт, что пришедшие их успешно заместят.
Ответить
