Акинфеев: «ЦСКА – претендент на золото, а по факту золотом не пахнет»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о тщетной борьбе команды за чемпионство.

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Тогда команду тренировал Леонид Слуцкий.

Акинфеев в клубе с 2003 года.

«ЦСКА – претендент на золото уже семь или восемь лет, как все говорят, а по факту золотом не пахнет. Поэтому про золото мы говорить не будем. Мне очень хочется видеть сильный, стабильный ЦСКА. Вот в этом заключается золотая команда, которая может ей стать.

Мне кажется, нереально что‑то сделать, когда ты меняешь на протяжении сезона, из сезона в сезон пять, шесть, семь, восемь, девять футболистов, каждый раз у тебя новая команда. Хорошо, в том году мы заняли третье место, выиграли Кубок, в этом году Суперкубок выиграли. Но чтобы стать чемпионом, нужна стабильная команда, которая будет на протяжении трeх‑четырeх лет строиться, а потом она должна выстрелить.

Глядя на тот же «Зенит», который строился, – они шесть лет подряд были чемпионами. «Краснодар» – два года, первый год не дотянули, в том году стали [чемпионами], практически одной и той же командой. То есть точечное усиление, а у нас постоянно вот эта чехарда, которая не позволяла, как мне кажется, стабилизировать какой‑то баланс.

Вроде команда собирается, раз – шесть человек ушли. Потом опять шесть человек пришли, через полгода четыре человека ушли, потом опять семь человек пришли… И вот так всe время. Мне кажется, так нереально замахнуться на что‑то высокое», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».