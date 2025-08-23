«Динамо» предрекли вылет в ФНЛ, если клуб не уволит Карпина

Блогер, болельщик «Динамо» Илья Мэддисон призвал незамедлительно уволить главного тренера Валерия Карпина.

«В «Динамо» Карпину делать нечего. Абсолютно. Он о «Динамо» нелестно отзывался после назначения, сравнивая с предыдущим клубом «Ростовом», что меня, например, как болельщика «Динамо» оскорбило. Он мясной, работает он отвратительно, результаты это показывают. То есть просто полнейший провал.

Ну и чего? Давайте подождем. Я не против. Мне, в принципе, пофигу. Я «Динамо» в ФНЛ уже видел. Не сомневаюсь, что снова увижу, если Карпина оставят», – сказал Мэддисон.