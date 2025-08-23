Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» предрекли вылет в ФНЛ, если клуб не уволит Карпина

Вчера, 10:20
12

Блогер, болельщик «Динамо» Илья Мэддисон призвал незамедлительно уволить главного тренера Валерия Карпина.

«В «Динамо» Карпину делать нечего. Абсолютно. Он о «Динамо» нелестно отзывался после назначения, сравнивая с предыдущим клубом «Ростовом», что меня, например, как болельщика «Динамо» оскорбило. Он мясной, работает он отвратительно, результаты это показывают. То есть просто полнейший провал.

Ну и чего? Давайте подождем. Я не против. Мне, в принципе, пофигу. Я «Динамо» в ФНЛ уже видел. Не сомневаюсь, что снова увижу, если Карпина оставят», – сказал Мэддисон.

  • Карпин принял «Динамо» в июне.
  • Команда не идет в зоне стыков лишь благодаря дополнительным показателям.
  • Ближайший соперник – «Пари НН».

Еще по теме:
Реакция Мостового на возвращение Миранчука в Россию
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
Карпин высказался о дебюте Миранчука за «Динамо»
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755934092
Чего вы нам упорно мнения этого дурачка подсовываете? Он кто-мировая величина в области футбола? Такой же фуфлогон,как большинство из нас,только на этом мусоре ещё и деньги и имя зарабатывает.В отстой ...
Ответить
АЛЕКС 58
1755935406
Вылетят вряд ли,а 8-10 место будет по праву
Ответить
boris63
1755941288
Одно слово, "блогер", что взять с дурачка. Валера поставит игру команде, что ни раз было и в Ростове, начинали тяжело потом разбегались. По итогам в пятёрке будут.
Ответить
Taps
1755941562
Травля в самом разгаре !
Ответить
crf57
1755943850
МЭддисон придурковатый блогер ни хрена в футболе не смыслящий,зачем вы нам высказывания всяких дебилов публикуете!!!
Ответить
subbotaspartak
1755951911
Ну тут как получится... но какой-то неадекват...
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Победы «Спартака», «Зенита» и «Динамо», уникальный рекорд Роналду, предложение по Баринову из Европы и другие новости
01:55
Реакция Мостового на возвращение Миранчука в Россию
01:40
«Зенит» обновил два рекорда, касающихся пенальти
01:27
2
«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма
01:11
1
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
01:00
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Леванте» (3:2) благодаря автоголу на 91-й минуте
00:36
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
00:21
ФотоСемак получил подарок от Миллера
Вчера, 23:59
3
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
Вчера, 23:29
2
Все новости
Все новости
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
01:00
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
00:21
Карпин высказался о дебюте Миранчука за «Динамо»
00:12
ФотоСемак получил подарок от Миллера
Вчера, 23:59
3
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
Вчера, 23:29
2
ВидеоПальцев: «Такие пенальти ставят только в Питере»
Вчера, 23:11
5
«Локомотив» назвал АЕКу цену на Баринова
Вчера, 23:00
РПЛ. «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0) в дебютном матче Миранчука
Вчера, 22:44
2
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:43
Зобнин обновил рекорд «Спартака»
Вчера, 22:22
3
Баринов может уехать в Грецию
Вчера, 21:55
6
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над «Ростовом»
Вчера, 21:45
6
Болельщики «Спартака» массово застряли в Казани
Вчера, 21:25
2
Реакция Альбы на спасение «Ростова» в матче с «Локо»
Вчера, 21:05
4
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 20:48
14
Генич двумя словами отреагировал на камбэк «Ростова» в матче с «Локо»
Вчера, 20:37
7
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:32
3
РПЛ. «Ростов» на 98-й минуте ушел от поражения от «Локомотива» (3:3) благодаря Роналдо
Вчера, 20:31
38
В «Ахмате» прокомментировали прогресс при Черчесове
Вчера, 19:53
Семак прокомментировал странную реакцию Глушенкова на гол
Вчера, 19:35
5
ВидеоГлушенков не стал праздновать гол в ворота «Динамо Мх» – игроки «Зенита» отреагировали
Вчера, 19:11
14
Реакция тренера «Динамо Мх» на 0:4 от «Зенита»
Вчера, 19:04
Семак прокомментировал разгром «Динамо Мх»
Вчера, 18:57
ВидеоРечь тренера «Динамо Мх» в раздевалке после 0:4 от «Зенита»
Вчера, 18:48
Реакция Литвинова на интерес «Зенита»
Вчера, 18:42
7
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»
Вчера, 18:30
2
Антон Миранчук рассказал, почему решил вернуться в Россию
Вчера, 18:20
7
РПЛ. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и поднялся в топ-5
Вчера, 18:10
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 