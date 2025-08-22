Гончаренко определил игрока ЦСКА без слабых мест

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил уровень вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Акинфеев технически исполняет абсолютно всe и руками, и ногами. У него нет слабых мест. Вводы мяча настолько качественные, он очень быстро развивает атаку. Длинные передачи и верхом, и низом. С кем-то сравнивать его было бы неправильно.

Страховать линию он любую может, хватает и скорости, и понимания игры», – сказал Гончаренко на ютуб-канале «О, Родной Футбол!».