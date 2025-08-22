Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Станковичу в «Спартаке»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что Деян Станкович должен оставаться тренером московской команды как минимум до конца сезона.

«Дайте Станковичу отработать этот сезон. Да, он немного разрушил внутреннее состояние «Спартака» своими всплесками, конфликтами с судьями и так далее.

Игроки стали такими же – один нападающий прыгает на футболиста в центре поля, второй за минуту получает две карточки.

Это все внутреннее состояние команды. Дайте тренеру успокоить всех. До конца сезона!» – сказал Ловчев.