  • Главная
  • Новости
  • Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Станковичу в «Спартаке»

Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Станковичу в «Спартаке»

Вчера, 19:00
8

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что Деян Станкович должен оставаться тренером московской команды как минимум до конца сезона.

«Дайте Станковичу отработать этот сезон. Да, он немного разрушил внутреннее состояние «Спартака» своими всплесками, конфликтами с судьями и так далее.

Игроки стали такими же – один нападающий прыгает на футболиста в центре поля, второй за минуту получает две карточки.

Это все внутреннее состояние команды. Дайте тренеру успокоить всех. До конца сезона!» – сказал Ловчев.

  • «Спартак» набрал 5 очков в 5 турах нового сезона РПЛ.
  • Команда оказалась в зоне стыков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Ловчев Евгений
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1755881157
Слепой и ленивый даже знает, что он похоронит Спартак. Оно того не стоит держать, до конца сезона, так как начало сезона, лучше заменить, ведь замена, например к середине сезона, выдаст дисбаланс, и Спартка, займёт 5-6-7 место, как уже такое и было.
Ответить
andr45
1755881626
И голова нездоровая, и головка не работает( Старость - не радость(
Ответить
subbotaspartak
1755882644
Да он быстро соберётся, часа за 2, если решат...
Ответить
ySS
1755882654
До ближайшего поражения, и билет в Италию.
Ответить
DVOK68
1755882765
Если менять тренера то менять в первой части чемпионата.Если решат оставить,то тогда да-до завершения сезона в мае месяце)
Ответить
NewLife
1755883018
Глубокий анализ от пердуна телевизионного. ))
Ответить
Cleaner
1755884301
Завтра Даку отгрузит ТРЕХУ Спартаку и мы все точно узнаем, сколько времени есть у Станковича! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
