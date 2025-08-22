Введите ваш ник на сайте
Ари сделал заявление об уходе из «Торпедо»

Вчера, 16:50

Ари высказался о прекращении сотрудничества с «Торпедо». Его уволили с поста спортивного директора.

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за возможность работы в клубе с великой историей, благодарен за бесценный опыт.

Особенно хочу выразить большую благодарность руководству клуба за оказанное доверие и поддержку на протяжении всего сотрудничества.

Также не могу не отметить работу всего штаба. Спасибо за профессионализм, преданность делу, слаженность в работе. Каждый из вас внeс неоценимый вклад в общее дело.

И, конечно же, желаю удачи команде! Пусть каждая игра будет наполнена упорством, командным духом и стремлением к победе.

Верю в ваш потенциал и уверен, что вас ждeт яркое будущее. Болею за вас и желаю только успехов!» – заявил Ари.

  • «Торпедо» вышло в РПЛ по итогам сезона-2024/25, но позднее КДК РФС отправил команду обратно в Первую лигу за попытку организовать договорные матчи и подкупить судей.
  • Ари работал в московском клубе с декабря 2024 года.
  • Он рассуждал о подписании Поля Погба и Неймара.

Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Ари
