Ари сделал заявление об уходе из «Торпедо»

Ари высказался о прекращении сотрудничества с «Торпедо». Его уволили с поста спортивного директора.

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за возможность работы в клубе с великой историей, благодарен за бесценный опыт.

Особенно хочу выразить большую благодарность руководству клуба за оказанное доверие и поддержку на протяжении всего сотрудничества.

Также не могу не отметить работу всего штаба. Спасибо за профессионализм, преданность делу, слаженность в работе. Каждый из вас внeс неоценимый вклад в общее дело.

И, конечно же, желаю удачи команде! Пусть каждая игра будет наполнена упорством, командным духом и стремлением к победе.

Верю в ваш потенциал и уверен, что вас ждeт яркое будущее. Болею за вас и желаю только успехов!» – заявил Ари.