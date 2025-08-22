Титов высказался об отношении болельщиков «Спартака» к Соболеву

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации с экс-полузащитником красно-белых Александром Соболевым во время матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).
– Соболев столкнулся с давлением и провокациями как во время матча, так и после. Понимаете, как играть в таких условиях?
– В моей карьере такого просто быть не могло – у меня был клубный патриотизм. Я не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника.
При этом не скажу, что для меня это неприемлемо. Мы проживаем одну жизнь, а футбольная длится всего 10-15 лет, за которую нужно обеспечить себя, семью. Не имею права судить Соболева, Дзюбу, Быстрова. Если им принесло это пользу – значит, так должно и быть.
- После матча болельщики «Спартака» оскорбляли Соболева и предлагали ему деньги.
- Позднее Соболева выложил видео, на котором повторяет движение Владимира Жириновского из ролика, в котором политик говорит: «Что мне нравится, так это петушиный крик».
- 28-летний Соболев выступал за «Спартак» в 2020–2024 годах и был продан в «Зенит» за 10 миллионов евро.
- Артем Дзюба и Владимир Быстров тоже переходили из московского клуба в петербургский.
Источник: «Спорт-Экспресс»