Титов высказался об отношении болельщиков «Спартака» к Соболеву

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации с экс-полузащитником красно-белых Александром Соболевым во время матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

– Соболев столкнулся с давлением и провокациями как во время матча, так и после. Понимаете, как играть в таких условиях?

– В моей карьере такого просто быть не могло – у меня был клубный патриотизм. Я не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника.

При этом не скажу, что для меня это неприемлемо. Мы проживаем одну жизнь, а футбольная длится всего 10-15 лет, за которую нужно обеспечить себя, семью. Не имею права судить Соболева, Дзюбу, Быстрова. Если им принесло это пользу – значит, так должно и быть.