Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова

Новичок «Чайки» Александр Роспутько поделился впечатлениями в связи с подписанием контракта с российским клубом.

«Сейчас я дома и рад присоединиться к «Чайке». С первых дней здесь ощущаю себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив.

Адаптация идет по плану – работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс.

Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед», – сказал 21-летний полузащитник.