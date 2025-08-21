Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова

Новичок «Чайки» Александр Роспутько поделился впечатлениями в связи с подписанием контракта с российским клубом.
«Сейчас я дома и рад присоединиться к «Чайке». С первых дней здесь ощущаю себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив.
Адаптация идет по плану – работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс.
Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед», – сказал 21-летний полузащитник.
- В октябре 2023 года футболист не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».
- Роспутько бежал в Россию и получил гражданство РФ.
- Он родом из Горловки (ДНР).
- «Чайку» тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.
Источник: ТАСС