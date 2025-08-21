Введите ваш ник на сайте
  Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова

Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова

Вчера, 17:54
2

Новичок «Чайки» Александр Роспутько поделился впечатлениями в связи с подписанием контракта с российским клубом.

«Сейчас я дома и рад присоединиться к «Чайке». С первых дней здесь ощущаю себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив.

Адаптация идет по плану – работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс.

Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед», – сказал 21-летний полузащитник.

  • В октябре 2023 года футболист не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».
  • Роспутько бежал в Россию и получил гражданство РФ.
  • Он родом из Горловки (ДНР).
  • «Чайку» тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

Валуев прокомментировал получение экс-игроком «Шахтера» гражданства РФ: «Хвалить не за что» 1
В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины 1
Сбежавший из Украины в Россию футболист подписал контракт с клубом Комбарова 1
Источник: ТАСС
Россия. PARI Первая лига Украина. Премьер-лига Чайка Шахтер
TIMOTHY
1755789089
Посмотрим
Ответить
向英雄致敬
1755798547
„Предавший один раз, предаст и второй.“ — Иван Сергеевич Тургенев Предаст этот Роспутько. Ой предаст тридварас.
Ответить
