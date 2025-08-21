«Фиорентина» прояснила ситуацию с уходом Белтрана в ЦСКА

В пресс-службе «Фиорентины» прокомментировали возможный трансфер нападающего Лукаса Белтрана в ЦСКА.

– ЦСКА и «Фиорентина» находятся на завершающей стадии по трансферу Лукаса Белтрана?

– Такой трансфер возможен. Но по Белтрану в клуб поступали предложения и от других клубов.

– Правда, что «Фиорентина» готова будет отпустить игрока за сумму 12 миллионов евро?

– Да это так.