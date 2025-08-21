«Фиорентина» прояснила ситуацию с уходом Белтрана в ЦСКА

В пресс-службе «Фиорентины» прокомментировали возможный трансфер нападающего Лукаса Белтрана в ЦСКА.
– ЦСКА и «Фиорентина» находятся на завершающей стадии по трансферу Лукаса Белтрана?
– Такой трансфер возможен. Но по Белтрану в клуб поступали предложения и от других клубов.
– Правда, что «Фиорентина» готова будет отпустить игрока за сумму 12 миллионов евро?
– Да это так.
- 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Ранее аргентинского форварда связывали с переходом в «Зенит», «Спартак», «Фламенго» и «Ривер Плейт».
Источник: «Спорт-Экспресс»