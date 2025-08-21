Канчельскис – о провальном старте «Динамо»: «Негоже сейчас доставать саблю и ею махать»

Андрей Канчельскис призвал воздержаться от поспешных выводов касательно перспектив московского «Динамо».

Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах РПЛ – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.

Они идут на 11-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

«Критика от болельщиков всегда будет. Если «Динамо» проигрывает, все футболисты, тренеры и руководство плохие. А если команда выигрывает, все хороши.

Время покажет, что дальше будет с «Динамо». Но выводы пока делать рано, их надо делать в конце сезона.

У нас постоянно делаются поспешные выводы. Негоже сейчас доставать саблю и ею махать.

Наверное, есть причины, почему «Динамо» сейчас находится так низко в турнирной таблице, но я не внутри команды, чтобы это знать.

Также есть причины и у «Спартака», который находится ещe ниже», – сказал Канчельскис.