Реакция Мостового на трансфер Самошникова в «Спартак»

Вчера, 10:55
8

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферах красно-белых.

– Как вам новичок «Спартака» Жедсон?

– Молодец, здорово. Ну, за такие деньги покупают – по‑любому должен показывать что‑то. Правда, тут можно говорить о том, как можно покупать за такие суммы, когда команда не играет в еврокубках. Я считаю, это не совсем правильно. Мы на каждом углу кричим, что должны играть свои, а потом происходят трансферы за 15, 20, 25 миллионов евро в чемпионат, где никто нигде не играет.

– «Спартак» объявил о трансфере Самошникова, насколько он усилит команду?

– Не понимаю, почему его отпустил «Локомотив». Он пригодится «Спартаку», но и «Локомотиву» тоже бы пригодился.

«Спартак» сейчас переходит на игру в пять защитников. Он может быть правым латералем.

– Да какая разница, какая схема? В футболе давным‑давно всe придумано. Это для журналистов есть какие‑то схемы… Футболисты выходят, видят ворота, видят мяч. Какая там схема.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера Самошникова составляет 350 миллионов рублей плюс бонусы до 450 миллионов. Зарплата игрока – 1,4 миллиона евро в год.
  • 27-летний Самошников подписал со «Спартаком» контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

oyabun
1755766493
Вот так Спартак сейчас и играет - "Да какая там схема?!" ))
Ответить
Александр.Т.
1755767599
Походу плохо учился на тренера что не понимает какие схемы))
Ответить
NewLife
1755770455
"Футболисты выходят, видят ворота, видят мяч. Какая там схема." Помнят свой контракт и счет в банке, какая там схема.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755772284
Локо что то знает. Иначе не отпустили бы его в свинарню. Походу там травма голеностопа. Гыгыгы
Ответить
алдан2014
1755781109
Вон мяч,вон ворота. Смотри не перепутай! Сашок жжёт
Ответить
ilya-ilya-google
1755816020
Кредо тренера Мостового: бей в "девятку" - будет гол, вот тебе и весь футбол!
Ответить
