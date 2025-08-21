Реакция Мостового на трансфер Самошникова в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферах красно-белых.
– Как вам новичок «Спартака» Жедсон?
– Молодец, здорово. Ну, за такие деньги покупают – по‑любому должен показывать что‑то. Правда, тут можно говорить о том, как можно покупать за такие суммы, когда команда не играет в еврокубках. Я считаю, это не совсем правильно. Мы на каждом углу кричим, что должны играть свои, а потом происходят трансферы за 15, 20, 25 миллионов евро в чемпионат, где никто нигде не играет.
– «Спартак» объявил о трансфере Самошникова, насколько он усилит команду?
– Не понимаю, почему его отпустил «Локомотив». Он пригодится «Спартаку», но и «Локомотиву» тоже бы пригодился.
– «Спартак» сейчас переходит на игру в пять защитников. Он может быть правым латералем.
– Да какая разница, какая схема? В футболе давным‑давно всe придумано. Это для журналистов есть какие‑то схемы… Футболисты выходят, видят ворота, видят мяч. Какая там схема.
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера Самошникова составляет 350 миллионов рублей плюс бонусы до 450 миллионов. Зарплата игрока – 1,4 миллиона евро в год.
- 27-летний Самошников подписал со «Спартаком» контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон.