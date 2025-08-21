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  • Акинфеев: «После гола от Кореи не выходил из номера, боялся ребятам смотреть в глаза»

Акинфеев: «После гола от Кореи не выходил из номера, боялся ребятам смотреть в глаза»

21 августа 2025, 07:50
2

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев вспомнил гол от Южной Кореи на ЧМ-2014.

«2014 год, Бразилия, чемпионат мира. Знаменитый матч с Кореей, после которого – я уже много раз тоже отвечал на этот вопрос – я не выходил из номера.

По одной простой причине: потому что я боялся смотреть ребятам в глаза. Зная, что мы далеко-далеко от нашей родины играем в футбол, и зная, что много миллионов телезрителей смотрели этот матч, но здесь все-таки я боялся смотреть ребятам в глаза, хотя понимал, что я такой же, как они, которые могут ошибиться и все остальное. Но вот здесь совесть моя сыграла в том плане, что я начал копаться в себе.

Может быть, это и неправильно было, но по факту такая ситуация была, и потом я на самом деле очень сожалел, потому что я стал более таким, не знаю, короедом каким-то в своей голове и начал просто себя изжирать после каких-то моментов. В которых я совершал ошибку, пропускал там нелепый гол какой-то. Поэтому, наверное, если вернуть время обратно, я бы так не сделал», – сказал Акинфеев.

  • Акинфеев допустил результативную ошибку в матче группового этапа ЧМ-2014 с Южной Кореей (1:1).
  • Сборная России не смогла выйти из группы, заняв 3-е место.

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Источник: подкаст «PARI с Ларионовым»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (2)
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Good_win_ФКСМ
1755759957
да, миллионы болельщиков тогда проклинали Дырку, ибо третий раз из-за этого клоуна сборная обосралась: то отдел пас хорватскому нападающему в первом же домашнем матче в отборочном групповом к ЧМ-2010 , то пустил пенку на Евро-2012 - снова сборная не вышла из группы, и тут уже в третий раз еще и с ЮК, которые потом слились бесславно в плей-офф... Зато гонора и понтов у Дырки сколько...
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