Канчельскис одним словом описал нахождение «Спартака» в зоне стыков РПЛ

Андрей Канчельскис высказался о турнирном положении «Спартака» после пяти туров РПЛ.
- Команда оказалась в зоне стыков, набрав 5 очков.
- Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).
«Спартак» в зоне стыковых матчей – нонсенс. За последние 15 лет это самый худший старт сезона для команды.
Естественно, «Спартак» поправит своe положение, но и за чемпионство уже точно не будет бороться, хотя и до этого не боролся.
Я в начале каждого сезона говорил, что команда будет бороться за четвeртое-пятое место.
Если красно-белые войдут в тройку, это будет самым большим счастьем в этом сезоне», – заявил Канчельскис.
Источник: «Чемпионат»