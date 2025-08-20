Введите ваш ник на сайте
  Новости
  Канчельскис одним словом описал нахождение «Спартака» в зоне стыков РПЛ

Канчельскис одним словом описал нахождение «Спартака» в зоне стыков РПЛ

20 августа, 17:05
10

Андрей Канчельскис высказался о турнирном положении «Спартака» после пяти туров РПЛ.

  • Команда оказалась в зоне стыков, набрав 5 очков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).

«Спартак» в зоне стыковых матчей – нонсенс. За последние 15 лет это самый худший старт сезона для команды.

Естественно, «Спартак» поправит своe положение, но и за чемпионство уже точно не будет бороться, хотя и до этого не боролся.

Я в начале каждого сезона говорил, что команда будет бороться за четвeртое-пятое место.

Если красно-белые войдут в тройку, это будет самым большим счастьем в этом сезоне», – заявил Канчельскис.

Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент» 13
Канчельскис – о провальном старте «Динамо»: «Негоже сейчас доставать саблю и ею махать» 3
Канчельскис посоветовал нового тренера для «Спартака»: «Болельщики его любят!» 12
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1755700195
...не переживай, в зоне еврокубков, точно будем...
Ответить
СильныйМозг
1755700337
Вот бы спартак там остался до конца сезона и наконец вылетел в пердив, заслужил, долго боролся.
Ответить
Дубина
1755700821
А за блох че молчишь??? Там же рядом! Видно за газззпром кому нужно только можно открывать свою прогазпромовскую пасть((( ЗПРФ....
Ответить
FWSPM
1755701204
пока что ни один твой прогноз не оправдался...наверно это потому что если бы ты разбирался в футболе то не сидел бы в лесах брянска на полной безнадеге
Ответить
Прокс
1755705525
Поправит свои юбки СранТак и в Пердив!!!
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1755706407
просто возомнили о себе, типа "народная команда" а просто срамтак 20 лет без побед
Ответить
Странник 09
1755708918
Андрюшка ты зуб давал, зенит чемпион 100-процентный, и чем он лучше Спартака,такой же провал, на одно очко больше набрал. Вот сейчас где твои 100%??????? Возможно Спартак и не будет бороться, но почему зенит 100-процентый чемпион???
Ответить
