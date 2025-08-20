Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть»

Летний новичок «СКА-Хабаровска» Жорди Тур рассказал о рукопожатии с Лионелем Месси.

27-летний испанец – воспитанник «Барселоны».

Игрок пришел в «СКА-Хабаровск» из «Унионистаса».

Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

– Что больше всего удивило в «Ла Масии»?

– В академии было предусмотрено всe: занятия в спортивном городке, уборка в комнатах, нам готовили еду. Не покидало ощущение, что попал в какое-то кино. Но главное – у меня была возможность тренироваться с лучшими игроками.

– Месси видел?

– Да, я тренировался с ним. Это мечта любого ребeнка! Мне было 18-19 лет. Помню, как пожал ему руку и не хотел потом мыть. Он был моим кумиром.