В «Пари НН» рассказали о фейке, связанном с местом проведения матчей клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию телеграм-канала «Mash на спорте» о том, что команда проведет домашний матч 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» в Химках.

«Пари НН» не рассматривает «Арену Химки» для проведения матча с «Оренбургом». Появившаяся информация не соответствует действительности. Это слухи, под которыми нет основания. На данный момент домашние матчи мы проводим в Саранске. А когда вернемся в Нижний Новгород, сообщим дополнительно», – сказал Мелик-Гусейнов.

«Это неправда. Прошу не распространять этот фейк. Также хочу обратить внимание авторов, которые это пишут. Вы способствуете появлению фишинговых сайтов, где сразу же после таких новостей доверчивые люди начинают покупать билеты на матч. А потом оказывается, что людей обманули, а деньги украдены. Будьте осторожны с подобной информацией» – написал гендиректор нижегородцев в своем телеграм-канале.