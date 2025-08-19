Босс «Динамо» описал начало сезона при Карпине одним прилагательным

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о неудачном старте команды в РПЛ.

– Посещаемость матча с ЦСКА аналогична той, что была на Кубке с «Краснодаром» – более 22 тысяч человек, что очень солидно. Пока посещаемость видится единственным позитивным фактором на старте сезона?

– В первую очередь хочется поблагодарить зрителей, которые пришли на матч и создали отличную атмосферу на нашем стадионе. Большое им спасибо. Что касается оценки начала сезона, то оно, безусловно, получилось для «Динамо» неудачным. Однако наша общая задача – работать, анализировать происходящее и исправлять ситуацию. Как уже говорил, игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к тренеру, а тренеру – к игрокам.

– С чем связываете такой результат – 12-е место, всего пять очков и отрицательная разница мячей. Вы наверняка анализировали ситуацию.

– Мы, изнутри, видим, что команда находится в процессе серьезной трансформации во многих аспектах. К сожалению, эти процессе проходят достаточно сложно. Мы понимаем эмоции наших болельщиков, но сейчас всем нужно набраться терпения и достойно пройти этот период. Наш сегодняшний соперник ЦСКА, например, проходил схожие непростые этапы, когда Марко Николич преобразовывал команду, которая в итоге приняла требования тренера и выдала хороший результат.